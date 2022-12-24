Arıcılara kışlatma eğitimleri devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıların daha sağlıklı bir kış mevsimi geçirmesi amacıyla arıcılara yönelik olarak başlattığı kışlatma eğitimlerine Saruhanlılı arıcılardan kışlatma eğitimi ile ilgili gelen talepler neticesinde 2. grupla devam edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Saruhanlı ilçesinde bulunan arıcılardan gelen talep doğrultusunda 2. grup kışlatma eğitimi verildi. Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime Saruhanlılı arıcılar ve Şube Müdürü Serdar Özgedik katıldı. Arıcılık Teknikeri Hüseyin Balkaya’nın verdiği eğitimde, arıları mevsimsel olarak doğru beslemenin öneminden bahsetti. Arıların sağlıklı kışlayabilmesi için gerekli olan varroa paraziti ile etkin mücadele hakkında bilgiler veren Balkaya, varroa mücadelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsat almış ilaçların kullanılması gerektiğini ifade etti. Eğitime katılan arıcılar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini dile getirdi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, kışlatma eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.