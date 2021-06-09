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Araçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde araç içinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA 09.06.2021, 18:53
Araçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde araç içinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir minibüsün altından gelen kedi seslerine duyarsız kalmayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Alaşehir Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesinde park halindeki araç içinde kalan yavru kedi itfaiyenin dikkatli çalışması sonucu kurtarıldı. Oldukça korktuğu gözlemlenen ve sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından itfaiye ekipleri ve çevredeki çocuklar tarafından bir süre sevilen yavru kedi özgürlüğüne kavuşmuş oldu.
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