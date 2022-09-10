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Aracıyla refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kullandığı aracın kontrolünü kaybederek refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
MANİSA 10.09.2022, 13:47
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kullandığı aracın kontrolünü kaybederek refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu İzmir - Ankara istikametinde meydana geldi. İzmir’den Salihli yönüne gitmekte olan meyve yüklü İ.Ö idaresindeki kamyonet Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak buradaki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı kamyonetten çıkarılan sürücü İ. Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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