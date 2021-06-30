Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 6 Haziran tarihinde ara seçim yaşayarak, göreve seçilen Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar ve Toygar Mahalle muhtarlarına tebrik ziyaretinde bulundu.

Manisa’nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde ara seçim heyecanı yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı da, ara seçim sonucunda göreve seçilen mahalle muhtarlarına ziyarette bulunarak, tebriklerini iletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Alaşehir ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Muhtarı Sadık Demir ve Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın’ı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarların yanında oldukları mesajını verdi. Aksoy, yeni seçilen muhtarlara Türk Bayrağı ve çeşitli hediye takdiminde bulundu. Ziyaretleri nedeniyle Büyükşehir heyetine teşekkür eden muhtarlar da, Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti.