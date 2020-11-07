Antik kentte satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu’nun "Satranç tarih ile buluşuyor" ve “Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyoruz” projesi Manisa’da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleşen projede Manisa’daki tarihi mekanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek satranç etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında, Salihli Sart Antik Kenti, Kula Peri Bacaları, Şehzadeler Mevlevihane, Soma Darkale’de bir araya gelen satrançseverler, keyifli gün geçirerek satranç oynadı. Manisa Gençlik ve Spor İl Yunus Öztürk, “Türkiye Satranç Federasyonu’nun ’Satranç tarih ile buluşuyor’ projesini, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerin sportif ve sosyal hayatlarını aktif tutmak, Manisa’mızın tarihi ve kültürel varlıkları ile kentsel zenginliklerini tanıtmak, geleceğin mimarları çocukların ve gençlerin tarih bilincinin sporla birleştirilmesi için hayata geçirdik. Düzenlediğimiz etkinlik çerçevesinde Manisa merkez, Kula, Salihli ve Soma ilçelerimizde bulunan tarihi ve kültürel mekanlarda satranç oynandı. Tarihi ve güzel görüntülere sahne olan satranç etkinliğinde kimi zaman büyükler ile çocuklar karşı karşıya geldi, kimi zaman da çocuklar kendi aralarında kıyasıya bir mücadele etti. Güzel bir proje oldu. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.