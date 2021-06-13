Annesini kaybeden yavru karaca koruma altına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Akhisar ilçesine bağlı Başlamış Mahallesinde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında annesini kaybettiği değerlendirilen bir karaca yavrusu bulundu. Bir süre gözlemledikleri hayvanın annesinin gelmediğini fark eden ekipler, tek başına hayatta kalamayacağını düşündükleri yavruyu yakalayıp veteriner ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Karaca yavrusu, veteriner tarafından gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edilerek, koruma altına alındı.