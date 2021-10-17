banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Ani fren yapan tırdaki taşlar arabanın üzerine savruldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde otobüsün ani fren yapması sonrası tır sürücüsü de fren yapınca tırda yüklü bulunan parke taşları bir otomobilin üzerine savruldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

MANİSA 17.10.2021, 01:21
Ani fren yapan tırdaki taşlar arabanın üzerine savruldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde otobüsün ani fren yapması sonrası tır sürücüsü de fren yapınca tırda yüklü bulunan parke taşları bir otomobilin üzerine savruldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesi Dibekdere-Gölmarmara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önündeki otobüsün ani fren yapması sonucu 01 BAR 03 plakalı parke taşı yüklü tır sürücüsü S.S. de ani fren yaptı. Tır sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle tırda yüklü olan parke taşları 45 YB 8139 plakalı aracın üzerine savruldu. Üzerine gelen taşlar nedeniyle bariyerlere çarpan araç içerisindeki M.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı M.K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

M.K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2