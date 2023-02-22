Anaokulu öğrencilerinin kahvaltılıklarını meslek liseliler hazırlıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, "Okul öncesi Eğitimde Beslenme Desteği" projesi dahilinde öğretmenleri eşliğinde kentteki anaokullarında öğrenim gören 126 öğrencinin kahvaltılarını hazırlıyor.

Eğitim öğretim dönemleri içerisinde onlarca başarılı projeye imza atan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yiyecek ve İçecek Bölümü ile yine bir başarıya imza attı. Okul bünyesindeki çalışmalarına kahvaltı programını da dahil eden Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kent genelindeki 126 anasınıfı öğrencisine kahvaltı hazırlıyor. Yiyecek ve İçecek Bölüm öğretmenleri ve öğrencilerinin her gün besin değerinin ön planda tutularak özenle hazırladığı kahvaltılıklar, mutfağı olmayan tüm anaokullarına gönderiliyor.

Okul bünyesindeki çalışmalarla söz konusu proje çerçevesinde ilçedeki mutfağı bulunmayan tüm anaokullarına kahvaltılık gönderildiğini dile getiren Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, beslenme menülerinin hijyenik şartlarda ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlandığını söyledi. Her gün besin değerlerinin ön planda tutularak anaokulu düzeyinde kahvaltılıklar hazırlandığını söyleyen Okumuş, menülerde bitki çayları, siyah çay, meyve suyu ve süt gibi sıvı gıda ürünlerinin de taze olarak öğrencilere ulaştırıldığını söyledi.