Anadolu’nun kadın kıyafetleri Osmanlı Müzesinde sergileniyor

Anadolu yarımadasında yaşayan halkın özgün kültürünün ürünü olan Anadolu geleneksel kadın kıyafetleri, Manisa Osmanlı Müzesi içerisinde sergileniyor.

Kentin tarih ve kültür turizmine katkı sunan içerisinde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı milli mücadele kahramanları, Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin de aralarında yer aldığı silikon heykellerin yanı sıra o dönemi mizanse eden eserlerin yer aldığı Manisa Osmanlı Müzesi’ni hizmete kazandıran Yunusemre Belediyesi, müzede Anadolu geleneksel kadın kıyafetlerini de sergiliyor. “Yüzüncü Yıla Yüz Proje” vaatleri arasında yer alan çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Anadolu geleneksel kadın kıyafetlerinin Anadolu’nun çeşitli yerlerinden uzun yıllar boyu toplanan bin parçadan fazla eserden oluştuğunu belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Anadolu kadın kıyafetlerinde göze çarpan en temel özellikler; basit farklı, özel, çok renkli, gösterişli, yöresel ev ve işte rahat kullanılabilir olmasıdır. Moda ve marka endişesi taşımaz, gelenek ve görenekten aşırı etkilenir. Manisa Osmanlı Müzesi’nin ana unsurlarından biri olan Pulcuoğlu Koleksiyonu da Anadolu’nun çeşitli yerlerinden uzun yıllar boyu toplanan bin parçadan fazla eserden oluşuyor. Yunusemre Belediyesi olarak Pulcuoğlu ailesinden edinilen kıyafetleri çorabından başörtüsüne kadar en ince ayrıntısına varana dek tanzim düzenlenme işlemlerini büyük bir titizlikle yaptık. Tüm kıyafetler ve parçalar yöre yöre ayrılarak mankenlere giydirilip Manisa Osmanlı Müzesi’nde Manisalıların ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Koleksiyonun kalan parçaları ise yine tanzim düzenleme ve temizlik çalışmaları yapılarak geçici sergi oluşturulmak üzere Osmanlı Müzesi’nin deposunda titizlikle saklanmaktadır.”