Altınordu’dan Murat Germen’e jest
ALTINORDU KULÜBÜ TARAFINDAN MURAT GERMEN SPOR KULÜBÜNE, OYUNCULARIN KAS HAFIZASINI, ALGI VE MOTOR REFLEKSLERİNİ GELİŞTİREN HIT/IT ASİSTANT HEDİYE EDİLEREK KULLANILMAYA BAŞLADI.
İzmir ekibi Altınordu Kulübü tarafından Manisa ekibi Murat Germen Spor Kulübüne, oyuncuların kas hafızasını, algı ve motor reflekslerini geliştiren HIT/IT Asistant hediye edildi.
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından Manisa Murat Germen Spor Kulübüne armağan edilen 12 metre çapında bir alandan oluşan 24 panellik sistem, 10 farklı oyun sistemi sayesinde oyuncuların çabuk pas, çevre kontrolü, hız ve doğru karar verme yeteneklerini ölçümlüyor, gelişimlerini kayıt altına alıyor, bu veriler sayesinde de antrenörler oyuncularını yönlendiriyor. Altınordu’nun Türkiye’de daha önce hayata geçirdiği HIT/IT Asistant’ı devreye soktukları için mutlu olduklarını aktaran Kulüp Genel Koordinatörü Alper Dirik, “Öncelikle Altınordu Kulübü’ne ve Sayın Başkan Seyit Mehmet Özkan’a bu güzel hediyesi için teşekkür ederiz. Her zaman iyi bir birlikteliğimiz var. Oyuncunun belirli bir zaman diliminde hızlı ve isabetli pas verme yüzdelerini ölçümleyeceğiz. Özellikle ayak içi vuruş tekniğinin gelişimi açısından oyuncularımıza ciddi fayda sağlayacak.” yorumu yaptı.
Genel Koordinatör Alper Dirik, ayrıca HIT/IT Asistant’ı devreye sokarken sentetik çim desteğinde bulunan Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür etti.
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0