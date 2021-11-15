Alper Dirik: "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz"

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup’ta genç bir kadroyla mücadele eden Manisaspor, ligin 3. hafta mücadelesinde profesyonel liglerde bile ender görülür bir taraftar kitlesi önünde Çobanisa’da ağırladığı İzmirspor’a 3-0 yenildi. Manisaspor Teknik Direktörü Alper Dirik, "Gönül isterdi ki taraftarlarımıza puan yada puanlar armağan edelim ama olmadı. İzmirspor bu ligin iddialı ekiplerinden. Manisaspor’un taraftar gücünü herkes hafta sonu Çobanisa’da gördü. Onların bu desteği olduğu sürece bizler çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

BAL 9. Bölge 2. Grup’ta sahasında İzmirspor’a 3-0 mağlup olan Manisaspor’da teknik direktör Alper Dirik, Çobanisa’da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti. Genç bir kadroyla mücadele ettiklerini hatırlatan Dirik, “İzmirspor karşısında ilk yarıyı istediğimiz gibi bitirdik. Rakibimizin 10 kişi kalmasıyla aslında her şey bizim açımızdan iyi gidiyordu. Bir anlık hatamızla rakibimiz golü buldu. Aslında öne geçebilecek pozisyonlarda ürettik. Kalecimizin ilk yarıdaki performansı takımımızı oyunda tuttu. Gönül isterdi ki taraftarlarımıza puan yada puanlar armağan edelim ama olmadı. Biz yine en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. İzmirspor bu ligin iddialı ekiplerinden. Manisaspor’un taraftar gücünü herkes hafta sonu Çobanisa’da gördü. Onların bu desteği olduğu sürece bizler çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Şimdi Çiğli Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bu deplasmanda her puana talibiz. Yine sahaya çıkarak terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Transfer yasağını imkansızlıklardan dolayı geç kaldırabildik. O süreçte artık takıma kazandırabileceğimiz isimler yoktu. Bu yüzden elimizdeki imkanlar doğrultusunda yola çıktık. Bu hafta içerisinde birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz olacak. Kadromuza takviyeler yapabiliriz.” diye konuştu.