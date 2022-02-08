Almanya’da staj yapan Sarıgöllü öğrenciler sertifikalarını aldı

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus programı kapsamında gittikleri Almanya’da ’’Hasta ve Yaşlı Bakımı" stajını başarıyla tamamlayarak, ilçeye geri döndü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA102) Faaliyeti kapsamında Almanya’ya giden Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 3 haftalık staj faaliyetini başarıyla tamamlayarak kente döndüler. Bu faaliyet kapsamında Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sertifika töreni yapıldı. Tören Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Hasan Karakuş, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Proje Koordinatörü Meryem Akçalı, "Erasmus projesi kapsamında Almanya 3 haftalık staj faaliyetini başarıyla tamamladık. Çok verimli ve faydalı bir staj dönemi geçirdik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, memleketimize döndük. Bundan dolayı gururluyuz. Tüm katılımcı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

Törende Almanya’daki staj faaliyetlerinin tanıtıcı sunumunun ardından 4 katılımcı öğretmene ve 18 öğrenciye sertifikaları Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi. Kaymakam Arıkan, staja katılan öğrencileri kutladı.