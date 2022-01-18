Ali Kuçik Turgutluspor’da

Turgutluspor, son olarak Iğdır FK forması giyen tecrübeli forvet oyuncusu Ali Kuçik ile anlaşmaya vardı. Ali Kuçik, Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan ile bir araya gelirken, görüşme sonunda formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Turgutluspor Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

İmza töreni sonrası konuşan Ali Kuçik, “Hedefleri olan köklü bir camiaya geldim. Turgutluspor’dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor’umuzun başarısı için sahada canla başla çalışıp, bana güvenen ve inanan insanları mutlu etmek için mücadele edeceğim. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başta Kulüp Başkanımız Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay’a teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun.” dedi.

Tecrübeli oyuncu Ali Kuçik’i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ise şunları söyledi: “Ali’nin kalitesini ve tecrübesini konuşmaya gerek yok. Geçmişi ortada. Çok tecrübeli, bu ligi bilen ve başarılı bir oyuncu. Ali Kuçik’in gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Ali Kuçik kardeşime başarılar diliyorum.”