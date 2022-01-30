Alaşehirliler ’İyi Kötü Çirkin’i çok sevdi

Alaşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, "İyi Kötü Çirkin" adlı tiyatro oyunu Alaşehirli tiyatroseverler ile buluştu.

Alaşehir Belediyesi Kültür Sanat Hizmetleri Müdürlüğünün etkinlik takviminde yer alan, ünlü oyuncular Ersin Korkut, Erdem Baş, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut’un rol aldığı "İyi Kötü Çirkin" isimli tiyatro oyunu, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde sahnelendi. Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacınoğlu’nun yönetiminde sahneye konulan oyunda, iyilik ve kötülük kavramları, trajik ve esprili bir dille anlatıldı. Oyun, tiyatroseverler tarafından kahkahayla izlendi. Tiyatro gösterisi sonunda oyunculara içinde Alaşehir’in yöresel ürünlerinin yer aldığı paket hediye edildi. Sahneye çıkarak oyunculara ve Alaşehirlilere teşekkür eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bizlere bu gece unutulmaz bir gece yaşattınız. Sayenizde hem güldük, hem de düşündük, sizleri ayakta alkışladık. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünün önemini en iyi anlayan bir belediye olarak bizler de sanatın ve sanatçının yaşayabilmesi için kültür hizmetleri kapsamında bu tür etkinlikleri sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Duru bebeğe destek verdiler

Öte yandan Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi koridorunda SMA hastası Duru Sağlık bebek için kurulan standı ziyaret eden oyuncular, kampanyaya destek verdiler.