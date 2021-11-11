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Alaşehirliler geleceğe nefes oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde 84 milyon için 3’er fidan teması ile gerçekleştirilen Fidan dikim etkinliği Alaşehir Ilıca Mahallesi Cumhuriyet Parkı üzerinde bulunan ağaçlandırma sahasında yapıldı.

MANİSA 11.11.2021, 12:16
Alaşehirliler geleceğe nefes oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde 84 milyon için 3’er fidan teması ile gerçekleştirilen Fidan dikim etkinliği Alaşehir Ilıca Mahallesi Cumhuriyet Parkı üzerinde bulunan ağaçlandırma sahasında yapıldı.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği Koordinesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde ’84 milyon için 3’er fidan 252 milyon’ etkinliği kapsamında Alaşehir’de 2 buçuk dönüm alanda 200 kızılçam, 217 selvi olmak üzere toplam 417 fidan toprakla buluşturuldu.

Törende bir konuşma yapan Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün 84 milyon vatandaşımız için 252 milyon fidan toprakla buluşacak. 252 milyon fidan yarın ağaç olacak, gelecek için nefes olacak. 2021 yazı ülkemiz için bir felaket yazı oldu. Ülkemizin dört bir yanında yüzyıllardır yaşayan ağaçlarımız maalesef bir şekilde kül oldu. Bizler elimizdeki her bir fidanın toprakla buluşması için mücadele ederken, maalesef, birileri yakmanın derdine düştü. Ama unuttukları yada unutulan şuydu Türk insanı ağaçtan, yeşilden vazgeçmez, kim ne yaparsa yapsın illaki yerine koyar. Sizlerden isteğim Yeşile duyarlılığımız sadece bu günle kalmasın, gümüz her hayalimiz yeşille geçsin." dedi.

Alaşehir Orman Bölge Şefi Yasin Demirer ise, "Bugün 2 buçuk dönüm alanda 417 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bayramımız kutlu olsun." diyerek fidan dikim törenini başlattı. Belirlenen alana protokol ve vatandaşlar tarafından 417 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Özcan Yaşar, "Yeni nesil Türkiye için ağaç dikiyoruz. Muğla’da ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok ilinde yanan ormanlar nedeniyle Türkiye’nin oksijen derecesi bir hayli düştü. Biz de bu oksijen verimini artırmak için Türkiye’nin bazı bölgelerinde oksijen seviyesini dengelemek için ağaç dikiyoruz." derken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Ebru Batur, "Geleceğimizin güzel olması için ağaç dikiyoruz. Daha güzel bir gelecek için hepimiz ağaç dikelim." dedi.

Fidan dikim etkinliği törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı.

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