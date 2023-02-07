Alaşehirliler depremzedeler için kenetlendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Alaşehir Kaymakamlığı, Alaşehir Belediyesi ve AFAD organizasyonunda yardım kampanyası başlatıldı.

Alaşehir Kaymakamlığı, Alaşehir Belediyesi ve AFAD, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası harekete geçerek depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Zabıta Müdürlüğü’nde toplanan yardımlar Alaşehir kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar tarafından gönderildi. Alaşehir Belediyesi organizasyonunda toplanan 6 kamyon dolusu yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Alaşehir Cumhuriyet Meydanından araçları uğurlayan Belediye Başkanı Ahmet Ökücüoğlu, "Bugün acı haberle uyandık. Deprem çok büyük ve geniş bir sahada etkili oldu. Çok sayıda vefat ve yaralımız var. Biz de Alaşehir Kaymakamlığı ve AFAD’la beraber organize olduk. Yarım gün gibi kısa bir sürede Alaşehirliler ve sivil toplum örgütlerimizin destekleriyle 6 kamyon yardım toplandı. Ben bir nebze de olsa vatandaşlarımıza destek olabilmişsek bizlere ne mutlu. Emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Araçların gönderilmesine katılan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Bu sabaha karşı bir deprem felaketiyle uyandık. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Bizler kısa sürede hazırladığımız yardımlarımızı yola çıkardık. İnşallah bu sorununda üstesinden geleceğiz. Ben vefat edenlere rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım araçlarında her yaşa uygun kullanılmamış kışlık giysi, battaniye, tüplü soba, odun, kömür, uyku tulumu, paketli hazır gıda, su, süt, bebek ihtiyaç ve hijyen malzemesi, çadır, ışıldak gibi ihtiyaç malzemeleri bulunan araçlar dualarla gönderildi.