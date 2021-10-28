Alaşehirliler ’Cumhuriyet’ için yürüdü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı ile bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle Cumhuriyet Bayramının 98. yılını kutladı.

Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne olmaya başladı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çelenk sunma töreninin ardından gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ilçedeki bayram coşkusunu artırdı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Kaymakam Abdullah Uçgun ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Belediye tarafından vatandaşlara yüzlerce Türk bayrağı dağıtımının gerçekleştirildiği törende Jandarma ekiplerinin eskortluğu ve Belediye Bandosunun marşları eşliğinde yüzlerce Alaşehirli ellerindeki Türk bayraklarıyla Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahında ’Cumhuriyet’ yürüyüşü gerçekleştirdi. Korteje katılan vatandaşlar ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşarken yürüyüşe, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Ulaştırma Alay Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.