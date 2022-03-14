Alaşehirli terzilerde yeni başkan Mustafa Koç oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Terziler, Tuhafiyeciler, Manifaturacılar, Konfeksiyoncular, Giyim Sanatkarları, Hırdavatçılar, Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanlığı kongresinde yeni başkan 156 oy alan Mustafa Koç oldu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Terziler, Tuhafiyeciler, Manifaturacılar, Konfeksiyoncular, Giyim Sanatkarları, Hırdavatçılar, Züccaciyeciler Esnaf Odası Başkanlığı kongresi gerçekleştirildi. Mustafa Koç, Mehmet Uyan ve Hüseyin Koyuncu olmak üzere 3 adayın yarıştığı seçimlerde 16 yıl odanın başkanlığını yürüten Adnan Işık aday olmadı. 364 üyeden 323 üyenin oy kullandığı seçimlerde eski yönetimde yaklaşık on yıldır görev alan Mustafa Koç seçimde 156 oy alarak yeni başkan seçildi. Diğer adaylardan Mehmet Uyan 84 oy alırken, Hüseyin Koyuncu 82 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirten yeni başkan Mustafa Koç, "Biz bir aileyiz. Seçim bitti, bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bu dört aylık süreçte beni yalnız bırakmayan yol arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yönetimde şu isimler yer aldı: İlhan Karaaslan, Pakize Efe, Ahmet Yaşar, Emre İsbat, Ahmet Karaca ve Nihat Gezgin.