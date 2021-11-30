Alaşehirli öğrencilerden Elazığ’a üzüm hediyesi

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu öğrencileri, okul aile birliğinin ve üzüm üreticisi velilerin destekleriyle Elazığ 17 Kasım İlkokulu ve Şehit Nadir İpek Ortaokulu öğrencilerine 800 paket kuru üzüm gönderdi.

Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Müdürlüğü ve okul aile birliğince yürütülen bir proje kapsamında kuru üzüm yetiştiren ailelerin desteği ile 100’er gramlık 800 paket kuru üzüm öğrenciler tarafından hazırlanarak 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanılan Elazığ depreminden etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’un katılımlarıyla gönderildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’in katılımıyla gerçekleştirilen programda Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Müdürlüğü, okul aile birliği üyeleri ve velilerin organizasyonunda 100’er gramlık paketler halinde hazırlanan 800 paket kuru üzüm 800 öğrenciye ulaştırılmak üzere gönderildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu Müdürü İsmail Ekici, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve okul aile birliği üyeleri ile birlikte yaptıkları bir çalışma ile 2020 yalında Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle zorluklar yaşayan öğrencilere destek anacıyla Alaşehir’imizin simgesi olan çekirdeksiz Sultaniye kuru üzümleri paketler halinde hazırladılar. Bugün yardımlaşmanın en güzel örneğini gördük. Bizim örf adetlerimizde olan yardımlaşma örneğine destek olan ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Her biri 100’er gramlık 800 paket çekirdeksiz Sultani üzüm koliler halinde kargo yoluyla Elazığ’daki öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.