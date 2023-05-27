Alaşehirli minikler hem doğayı tanıyor hem de yaşayarak öğreniyor

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, okulda öğrendikleri teorik tarım derslerini, bağ alanına giderek uygulamalı olarak öğrendiler.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine yönelik Ziraat Mühendisi Yasemin Aşık tarafından tarımsal farkındalığın arttırılması amacıyla eğitim veriliyor. Sınıflarda verilen teorik eğitimlerle beraber öğrencilerin daha verimli öğrenmeleri amacıyla Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Anasınıfı öğretmeni Gülten Kahraman’la birlikte veliler ve öğrenciler Alaşehir’de hizmet veren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir İşletmesi sahasına gezi düzenledi. Sınıfta öğrendiklerini doğada yaşayan öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir İşletme Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık da sürpriz yaparak kendi bünyelerinde veteriner kontrolleri yapılan köpek yavrularını sevme imkanı sundu.

Balonlarla süslenen traktörle işletme sahasında gezi yapan öğrenciler çuval yarışı halat çekme yarışı yaptılar. Öğrencilere ayrıca Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün kendi ürünü olan üzüm suyu, organik kuru üzüm ikram edildi.

Düzenlenen etkinlik dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyleyen anasınıfı öğrencisi Emel Özkan, “Bağcılık Araştırmaya geldik. Burada güller gördüm. Bir sürü köpek gördüm, güller, güzel ağaçlar gördüm. Üzüm gördüm, tavuklar gördüm çok mutlu oldum” dedi.

Yerinde inceleyerek öğrencilerin bir çok bilgiyi öğrenme imkanı bulduğunu söyleyen Anasınıfı Sınıfı Annesi Yeliz Zeytin, “Yasemin öğretmenimiz bize tarım derslerini çok güzel anlatıyor. Sınıfta her şeyi öğreniyoruz, ama uygulamalı yerinde görmek için buraya geldik. Çok mutlu oldular, bizde çok memnun olduk. Yerinde inceleyerek, görerek, yaşayarak çok güzel şeyler öğrendiler. Bizde çok mutlu olduk” diye konuştu.

Tarım ülkesi olarak ana okulu öğrencileriyle bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Ziraat Mühendisi Yasemin Aşık, “Ülkemizin tarım ülkesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bu çalışma ile tarım bilincinsin anasınıfından başlamasını istedim. Onlar tarımsal farkındalığa ne kadar erken başlarlarsa, hem ülkemiz, hem de onlar için daha iyi olacağını düşündüm. Bu fikrimi anasınıfı öğretmenimiz Gülten Kahraman’a anlattım. O da sağ olsun, fikrimi beğendi ve kabul etti. Üç aydır derslerine giriyorum, çocuklar da mutlu bende çok mutluyum. Okulda teorik bilgileri anlatmıştık. Uygulamalı olarak çalışmak için Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne başvuruda bulunduk. Onlarda bu talebimize olumlu baktılar. Bugün pratik dersimizi de burada yaptık. Çocuklar bağların arasında hem bağcılık hakkında bilgi edindiler, hem de güzel bir vakit geçirdiler, hepimiz için güzel bir gün oldu” dedi.

Gezi hakkında bilgi veren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir İşletme Sorumlusu İşlemeciliği Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık, “Bugün ‘Üzümü Seviyoruz Projesi’ ile Alaşehir’den anasınıfı öğrencileri kurumumuzu ziyaret ettiler, çok güzel bir gün geçirdik. Onlara bağcılık hakkında bilgiler verdik. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz” dedi.