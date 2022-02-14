Alaşehirli kahvecilerden Ali Arslan’a güvenoyu

Alaşehir Kahveciler Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Ali Arslan 4. kez üyelerinin güvenoyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Alaşehir Kahveciler Odası Olağan Kongresi yapıldı. Ozan Düğün Salonu’nda yapılan seçimde Ali Arslan seçimi 4. dönem kazanarak güven tazeledi. 331 kayıtlı üyenin bulunduğu oda seçimlerinde 225 üye oy kullandı. 175 oy alan Ali Arslan güven tazelerken, rakibi Mehmet Boğa 48 oy aldı. Seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı.

Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter’in yaptığı kongre sonrası konuşan Ali Arslan, "Biz bir aileyiz. Bugüne kadar nasıl birlik ve beraberlik içerisinde çalışmışsak bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bana gösterdiğiniz güven için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ali Arslan’ın yönetim kurulu, Ahmet Özsan, Mehmet Teke, Ferat Çetinkaya, Mevlüt Ertan, Zeki Eler, Recep Mert Efe’den oluşurken, Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Yavuz Erdoğan, Umut Koç ve Veli Özkan.