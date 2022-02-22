Alaşehirli eğitimcilere tamamladıkları kursla sertifika aldı

Manisa’nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimcilere yönelik düzenlenen "Psikolojik Tabanlı Resim Analizi ve Oyun Terapisi Eğitici Eğitimi" sona erdi.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın finanse ettiği "Psikolojik Tabanlı Resim Analizi ve Oyun Terapisi Eğitici Eğitimi" İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Alaşehirli eğitimcilere yönelik gerçekleştirildi. 48 saat süren kursta eğitim göre 35 eğitimci sertifika almaya hak kazandı. Uzman Psikolog Gizem Akcan ve Uzman Psikolog Şahnur Karaşahin tarafından verilen kursta eğitimcilere resim analizi oyun terapisi alanlarında eğitimler verildi.

Kurslarla ilgili açıklama yapan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Toplamda 48 saat süren eğitimde görev almış Uzman Psikolog Gizem Akcan ve Uzman Psikolog Şahnur Karaşahin tarafından verilen kurs ile eğitim kadromuz bu alanda bilgi sahibi olarak, uzmanlaştılar. Eğitim süresince öğretmenlerimiz resim analizi oyun terapisi alanlarında eğitimler aldılar. Burada öğrendiklerini geleceğimiz olan çocuklarımıza aktaracaklardır. Kursa katılan ve eğitim veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sertifika törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Kurs eğitmeni Uzman Psikolog Gizem Akcan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Şengün katıldı.