Alaşehir’in çevreci tesiste çalışmalar sürüyor

Alaşehir’in çöp sorununu ortadan kaldırmak amacıyla belediye şantiyesi içine yapımına başlanan Alaşehir Katı Atık Transfer İstasyonu’nda çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve teknik personeller, tesiste incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçeye kazandırılacak olan katı atık transfer istasyonunda çalışmalar devam ediyor. Alaşehir ilçesinin çöp sorununu ortadan kaldıracak olan ve belediye şantiyesi içinde yapımı devam eden tesiste Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve teknik personeller incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla Alaşehir’in evsel atıkları Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne taşınmaya başlanılacağı belirtildi. Söz konusu taşınma işlemine başlanılmasıyla birlikte Alaşehir’de düzensiz depolama sorunu çözüme kavuşacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Alaşehir Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne de ziyarette bulundu.