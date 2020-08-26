Alaşehir’e iki orman şefi atandı
ALAŞEHİR’DE GÖREV YAPAN ORMAN İŞLETME ŞEFİ YAKUP ULU’NUN AKHİSAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNE ATANMASIYLA BOŞALAN ALAŞEHİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NE YASİN DEMİRER ATANIRKEN, ALAŞEHİR ULUDERBENT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NE İLK KEZ BİR KADIN ORMAN ŞEFİ OLARAK GAYE GÖKGÖZ İZANLI ATANDI. 4 İŞLETME ŞEFLİĞİNE AYRILAN ALAŞEHİR'DE YASİN DEMİRER (SAĞDAKİ) ALAŞEHİR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NİN YANI SIRA KAVAKLIDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NE, GAYE GÖKGÖZ İZANLI (SOLDAKİ) ULUDERBENT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NİN YANI SIRA YEŞİLYURT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ’NE DE VEKALET EDECEK.
Alaşehir’de görev yapan Orman İşletme Şefi Yakup Ulu’nun Akhisar Orman İşletme Şefliğine atanmasıyla boşalan Alaşehir Orman İşletme Şefliği’ne Yasin Demirer atanırken, Alaşehir Uluderbent Orman İşletme Şefliği’ne ilk kez bir kadın orman şefi olarak Gaye Gökgöz İzanlı atandı. 4 işletme şefliğine ayrılan Alaşehir’de Yasin Demirer Alaşehir Orman İşletme Şefliği’nin yanı sıra Kavaklıdere Orman İşletme Şefliği’ne, Gaye Gökgöz İzanlı Uluderbent Orman İşletme Şefliği’nin yanı sıra Yeşilyurt Orman İşletme Şefliği’ne de vekalet edecek.
Akhisar Orman İşletme Şefliği’nde Kadastro ve Mülkiyet Şefi iken, Alaşehir Orman İşletme Şefliği’ne atanan Yasin Demirer ve Akhisar Orman İşletme Şefliği’nde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi iken Alaşehir’e ilk kez bir kadın olarak atanan Gaye Gökgöz İzanlı görevlerine başladı. Alaşehir Orman İşletme Şefi Yasin Demirer, "Çalışma alanlarımızı tespit ettik. İlk etapta yangından korunma tedbirleri, yangın esnasında yapacağımız alan çalışmaları, ağaçlandırma sahalarının bakımları, iyi vasıflı koru ve baltalık ormanlarda gençleştirme ve bakım çalışmaları, orman zararlıları ile mücadele, orman korunması ile ilgili iş ve işlemler, orman alanında ve yangınlarda kullandığımız araçların bakımları gibi çalışmaları yapıyoruz." dedi.
Akhisar Orman İşletme Şefliği’nde Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi iken Alaşehir Uluderbent Orman İşletme Şefliğine atanan, aslen İzmirli olan Gaye Gökgöz İzanlı ise Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptığı öğrenildi.
Tarım Orman Bakanlığı’nda yeni yapılanma ile Alaşehir’de, Alaşehir, Uluderbent, Kavaklıdere ve Yeşilyurt Orman İşletme Şefliği olmak üzere 4 şefliğe ayrıldı.
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