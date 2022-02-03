Alaşehir’e daha verimli içme suyu için sondaj çalışmaları sürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezine daha verimli su ulaştırmak adına gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarında ikinci kuyuyu da açtı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçe merkezindeki mahallelere yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları kapsamında ikinci kuyuyu açtı. Saniyede 40 litre verime sahip suya ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak.