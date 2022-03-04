Alaşehir’e Bilim ve Sanat Merkezi için onay geldi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi için Milli Eğitim Bakanlığından onay alındı.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Bilim ve Sanat Merkezi açılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu onay alan Bilim ve Sanat Merkezi kendine ait binası inşa edilene kadar Emine Elem Kayacık Ortaokulu binasında geçici olarak hizmet verecek.

Açılacak Bilim ve Sanat Merkezi ile zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli olan öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları hedefleniyor.

Alaşehir için yeni bir fırsat olduğunu belirten Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun "İlçemizde Bilim ve Sanat Merkezi açılması talebimizi bakanlık uygun görerek onay verdi. Alaşehir için iyi bir fırsat olan Bilim ve Sanat Merkezinin açılmasıyla zihinsel, görsel ve müzik gibi özel alanlarda yetenek ve beceriye sahip olan öğrencilerimiz için büyük bir fırsat oluşturulmuştur. Bilim ve Sanat Merkezi, kendine ait binası yapılıncaya kadar Emine Elem Kayacık Ortaokulu binasında geçici olarak hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak kabul edilen Bilim ve Sanat Merkezinin açılmasına onay veren başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, kuruluş sürecini yakından takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Güneş ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize ve evlatlarımıza hayırlı olsun" dedi.