Alaşehir’de yol genişletme çalışmaları yapılıyor

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsal mahallelerin gelişimi için ulaşım imkanlarını arttırmayı amaçlayan ve bu nedenle asfalt çalışmalarını bu noktalarda yoğunlaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir ilçesinde Uluderbent-Örencik güzergahını Sarıgöl Kızılçukur Mahallesi’ne bağlayan grup yolunda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Himmet Güneş ve bölge muhtarları ile birlikte Alaşehir ilçesi Örencik Mahallesi’nde yapılan yol genişletme çalışmalarını inceledi. İş makineleri ile güzergâhta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yol şantiye şefi, Alaşehir’de Uluderbent-Örencik Mahalleleri ile Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Mahallesini birbirine bağlayan 3 bin 250 metrelik hat boyunca 3 metre olan yol genişliğinin 7 metreye çıkarıldığını söyledi. Yoldaki genişletme çalışmasının akabinde temel malzeme serimi ve satih kaplamasının yapılacağı ifade edildi.

Alaşehir Örencik Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez de yol genişletme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sönmez, “Özellikle yaz aylarında üzüm sezonu başladığında Ödemiş ve Kiraz ilçesinin bütün işçileri Sarıgöl, Denizli-Buldan tarafına bu yoldan gidiyorlar. Bu yolun aşırı derecede bir kullanım yoğunluğu var. Bölge halkı tarafından yıllardır açılması bekleniyordu. Bugüne kısmetmiş. Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz Ergün’e, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya ve ekiplere bu emeği yolumuza verdikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sarıgöl Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt da, “Kızılçukur ve Uluderbent Mahalleleri arasında yer alıyoruz. İki mahalle arasında yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Genişletme yapılırken bizim de mahallemiz adına bir talebimiz oldu. Bu çalışmaların yapımında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kırsal kalkınmaya büyük önem verdiğini ve bütçe ayırdığını dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Başkanımız kırsal kalkınmaya büyük bütçe ayırıyor. Sadece yol anlamında değil; fidan ve koç desteği, sera ve gölet yapımı gibi. Pandemide, tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunu tüm dünya gördü. İnşallah, Allah’ın izniyle yatırımlarımız artarak devam edecek” diye konuştu.