Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polislerin bir eve yaptığı baskında 232 gram esrar maddesi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 3 parça halinde 232,75 gram esrar maddesi, 5 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap ve 10 bin 340 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ö. (43) isimli bir kişi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.