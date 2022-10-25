Alaşehir’de tren raylarına ağaç devrildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinden geçen İzmir-Uşak tren yolu üzerine yolcu treninin geçişi esnasında ağaç devrilirken makinistin zamanında müdahalesiyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay Manisa’nın Alaşehir ilçesi İzmir-Uşak tren yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makinist A.D. idaresindeki 32607 sefer sayılı tren saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi mevkiinde geçiş yaptığı sırada rayların yanında bulunan söğüt ağacı raylara doğru devrildi. Durumu erken fark eden makinist A.D., hemen treni durdurarak yaşanabilecek bir kazanın önüne geçti.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda tren 30 dakikalık bir gecikme ile yoluna devam etti.