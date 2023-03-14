Alaşehir’de Rehberlik ve Araştırma Merkezi açılışına onay geldi

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Alaşehir Kaymakamlığı kanalıyla, açılması talebinde bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) açılması başvurusuna bakanlık tarafından olumlu cevap verildi. Alaşehir’de Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi açılacak olması ilçede sevinçle karşılandı. Bakanlık onayı ile açılacak merkezin Atatürk Anadolu Lisesi binasında hizmet vereceği öğrenildi.

Alaşehir’de Rehberlik ve Araştırma Merkezi açılmasına onay verildi. Açılacak olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Alaşehir ilçesinin yanı sıra Sarıgöl ilçesine de hizmet verecek.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde okul ve ailelerin isteği ile öğrenci başarısızlığı değerlendirme ve çözüm yolları, işitme, ortopedik, görme engeli gibi sorunlar değerlendirilip çözümler üretilebilecek. Destek eğitimi alması gereken engelli öğrencilere, psikolojik problemleri olan öğrencilere destek verileceği gibi anne babaların çocuklarına yaklaşımı gibi etkinlikler de ailelere eğitimler verilecek.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Talebimiz ve takibimiz sonuç verdi. Bir süredir üzerinde çalıştığımız Rehberlik Araştırma Merkezi açılış onayı geldi. Alaşehirimize hayırlı olsun. Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencilerimizin özel durumlarıyla ilgili araştırma ve çözümler üretebilecek. Alaşehir ve Sarıgöllü rehberlik ihtiyacı olan çocuklarımız bundan böyle Salihli’ye gitmek zorunda kalmayacaklar. Açılan Rehberlik ve Araştırma Merkezimizden Sarıgöl ve Kula ilçelerimiz de yararlanabilecekler. Rehberlik ve Araştırma Merkezi açılmasında başta bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herke teşekkür ediyoruz" dedi.