Alaşehir’de korkutan baca yangını

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yenice Mahallesi Osman Akça Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında Yıldırım Ercan’a ait evin bacasında çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. İkinci katın bacasında biriken kurumların alev alması sonucu çıkan yangın ile çevreyi bir anda dumanlar sardı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangını üç katlı apartmanın ahşap çatısına ulaşmadan kontrol altına aldı.

Çevre sakinleri, "Apartmanın ikinci katının bacasında biriken kurumların alev alması ile bacadan çıkan dumanlar bizleri korkuttu. Ancak itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı" dedi.