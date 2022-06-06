banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Alaşehir’de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA 06.06.2022, 16:16
Alaşehir’de kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah 10.00 sıralarında Alaşehir’e bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (33) yönetimindeki 35 N 1933 plakalı otomobil, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü E.B. ve yolcu konumunda bulunan İ.T. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu