banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!

Alaşehir’de kartpostallık kar manzaraları

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

MANİSA 25.03.2021, 13:36
3
Alaşehir’de kartpostallık kar manzaraları

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Alaşehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar sonrası kentte ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan öğle saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkisini kaybederken, yüksek kesimlerde ise sürdüğü öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu