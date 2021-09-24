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Alaşehir’de kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

MANİSA 24.09.2021, 00:24
Alaşehir’de kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan kaçak tütün ve sigara operasyonunda M.K isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada; 5 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron sigara, bin 200 adet boş makaron, 18 adet 50 gramlık kaçak bandrolsüz nargile tütünü, 10 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 12 kilogramlık çeşitli paket ve poşetler içerisinde açık kıyılmış tütün ele geçirildi. İşyeri sahibi M.K. (34) hakkında 5607 sayılı kanun maddesinden adli işlem yapıldı.

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