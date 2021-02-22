Alaşehir’de kaçak tütün operasyonu

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda toplamda 30 bin 400 adet makaron ve 43 paket kaçak tütün ele geçirilirken, iş yeri sahibine adli ve idari işlem yapıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık konuları üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında Beşeylül Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 28 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 2 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron ve 43 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Operasyonda iş yeri sahibi M.A.Ş.’ye (56) ise adli ve idari işlem yapıldı.