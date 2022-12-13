Alaşehir’de İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kutlandı. Alaşehir İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ve Atatürk İlkokulu-Ortaokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlamalar Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde yapıldı.

Kutlamalara Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yasemin Oral, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Şengül, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldı.

Programda İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasında bilgiler verilerek etkinlikler düzenlendi. Programda konuşma yapan Atatürk İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Şerafettin Güçlü, "İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine insan hakları denir. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı. 19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır. 24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü ’İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul ve ilan etti. İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur. Programı hazırlayan ve programa katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.