Alaşehir’de İnsan Hakları Haftası kutlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, İnsan Hakları Haftası kutlamaları yapıldı. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen program Hacı Kelepirci Ortaokulu tarafından hazırlanıp sunuldu. Programa Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkan vekili Halil Koç, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu İngilizce Öğretmeni Derya Güzelsoy’un yaptığı programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hacı Kelepirci Ortaokulu Müdürü Orhan Aktaş yaptı. Programda İnsan Hakları ve Demokrasi konulu slayt gösterisi sunuldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan, ’Ben de Bir Çocuğum’ adlı etkinlik, 7-A Sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları ’Ben Anadolu’yum’ adlı etkinlik sergilendi. Müzik öğretmeni Hande Özdeveci’nin sunduğu gitar eşliğinde müzik dinletisi izleyenleri coşturdu.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası için düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışmaya katılan ve ödül alan öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmalarda birinci olan Mevsim Türk, Kerim Berk Kızılgedik’e ödülleri Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından verildi. İkinci olan Duru Yıldız, Enes Uzun’a ödüllerini Alaşehir Belediye Başkan vekili Halil Koç verdi. Üçüncü olan Nur Cennet Özmen, Tuana Kızılgedik ve Mehmet Ali Biçer’e ise ödülleri Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş tarafından verildi.