Alaşehir’de her yerde aşı yapılıyor

Son günlerde hızla artan Covid salgını nedeniyle aşı çalışmaları yeniden hız kazandı.

Manisa’nın Alaşehir Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Polikliniğinde yapılan aşılama çalışmasında aşı olmayı talep eden vatandaşlar form doldurarak aşılarını olabiliyor. Ayrıca Covid testleri Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde 08.30 - 23.00 saatleri arasında yapılıyor. Alaşehir’de Sağlık Ocakları, Aile Hekimlikleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de gezici olarak aşı çalışmalarına destek veriyor.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, "Sağlık ocaklarına aşı dağıtıldı. Aşı olmayı talep eden her vatandaşımız aşısını olabiliyor. Ancak Alaşehir Devlet Hastanesi’nde 08.30-23.00 saatleri arasında sıra beklemeden, randevu almadan aşılama yapılabiliyor. İş sezonu olduğu için vatandaşlarımız iş dönüşü talep ettikleri saatte hastanemizde aşılarını yaptırabilirler. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde de mesai saatleri içerisinde aşı yapılıyor. Sağlık ekiplerimiz mahallelere gidiyor. Mahallelerde tansiyon, kan şekeri ölçümü yapıyoruz. Hijyen, kronik hastalıklar ve kanser taramaları için eğitim veriyoruz. Hem de gidilen mahallelerde Covid aşılarını yapıyoruz. Sağlık kuruluşuna gelemeyecek durumda olanları arıyoruz, aşılarını talep ettikleri zaman da evlerinde yapıyoruz." dedi.