Alaşehir’de Dünya Otizm Günü kutlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Dünya Otizm Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte otizme dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Dünya Otizm Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte Özel Eğitim Öğretmeni Havva Nazan Keten tarafından otizm hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca otizmle ilgili öğrenciler tarafından gösteriler sergilendi. Sahne gösterilerinin ardından öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak otizme dikkat çekme yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte öğrenciler otizme dikkat çeken dövizler taşıdı.

Etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan vekili Muammer İbişoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, öğrenciler ve veliler katıldı.