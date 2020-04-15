Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
96426
ALTIN
380.550
DOLAR
6.8864
STERLİN
8.5828
EURO
7.4875

Alaşehir’de Caberfakılı Mahallesi'ne giriş-çıkış kapatıldı

Manisa Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle Alaşehir’in Caberfakılı Mahallesi'ni karantinaya alırken, jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Alaşehir’de Caberfakılı Mahallesi'ne giriş-çıkış kapatıldı

Manisa Valiliği, korona virüs salgını nedeniyle Alaşehir’in Caberfakılı Mahallesi'ni karantinaya alırken, jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:32
2005 Okunma
Alaşehir’de Caberfakılı Mahallesi'ne giriş-çıkış kapatıldı

Manisa'da daha önce Turgutlu ve Soma ilçelerinde korona virüs nedeniyle karantinaya alınan apartmanların ardından bugün de Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesi ve Soma ilçesinde bir apartmanın daha 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Alaşehir ilçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Yine İlimiz Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak No:25’te bulunan apartman 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.


Manisa Valiliğinin kararının ardından Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Caberfakılı Mahallesi'ne olan giriş-çıkışları kapattı. Mahalleye girmek isteyenler ekipler tarafından geri çevrilirken, çıkmak isteyenlere de izin verilmedi. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşların mahalle dışından olası ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ve jandarma ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gördesli kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor
Gördesli kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor
Soma’ya Cansuyu geldi
Soma’ya Cansuyu geldi

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim