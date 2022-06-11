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Alaşehir’de bağları, meyve ve sebze bahçelerini dolu vurdu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli yağan dolu bazı bölgelerde tarım arazilerine zarar verdi.

MANİSA 11.06.2022, 18:29
Alaşehir’de bağları, meyve ve sebze bahçelerini dolu vurdu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli yağan dolu bazı bölgelerde tarım arazilerine zarar verdi.

Bugün saat 16.00 sıralarında şiddetli yağmurla birlikte yaklaşık 15 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu, Horzumalayaka Mahallesi Suluca mevkiinde meyve bahçeleri, üzüm bağları ve sebze bahçelerine zarar verdi. Şiddetli yağmur ile oluşan sel nedeniyle yollar molozlarla doldu, sulama boruları zarar gördü. Horzum Alayaka sakinlerinden eski muhtar Halil Küçükefe, “Şiddetli yağan yağmur ve yaklaşık 15 dakika yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle Suluca mevkiinde lokal olarak üzüm bağları, meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Oluşan sel nedeniyle yollar molozlarla doldu, kısa su boruları zarar gördü” dedi.

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