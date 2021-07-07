Alaşehir’de 305 açık öğretim öğrenicisi mezun oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde açık öğretim okullarından mezun olan 305 öğrenci diplomalarını aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce yürütülen açık ortaokul ve açık lise işlemleri korona virüs salgını sürecinde internet üzerinden gerçekleşti. Salgın sürecinde sınavlara internet üzerinden giren 305 öğrenci mezun olarak diplomalarını aldı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce Açık Öğretim okulları iş ve işlemleri yürütülmektedir. İlçemiz genelinde yaklaşık 3 binin üzerinde öğrencinin açık öğretim okullarına kaydı bulunmaktadır. Yaklaşık bir buçuk yılı kapsamayan Covıd-19 salgın döneminde, ilçemizde açık öğretim kurumları sınavları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 3 dönem gerçekleştirilen açık öğretim kurumları sınavlarında 65 açık ortaokuldan, 240 açık liseden olmak üzere toplam 305 öğrenci mezun olarak müdürlüğümüzden diplomalarını almaya hak kazandılar. Alaşehir genelinde eğitimine ara vermiş bütün vatandaşlarımızı açık öğretime kayıt olmaları için halk eğitimi merkezine başvuruda bulunmalarını istiyoruz" dedi.