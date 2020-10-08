Alaşehir’de 3 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 3 okula hijyen şartlarını ve enfeksiyon önleme kontrolünü sağladığından dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" kapsamında 3 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi. Yapılan denetimler doğrulsutusunda hijyen şartlarını ve enfeksiyon önleme kontrolünü sağladıklarından dolayı Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emin Ersoy İlkokulu ve Emin Ersoy Ortaokulu’na belgeleri takdim edildi.

Okulların hijyen şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Alaşehir’de okullarımızı hijyen, enfeksiyon önleme şartlarına uygun hale getirmek için çalışmalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsünün hazırlamış olduğu protokole uygun ortam hazırlayan okullarımıza ‘Okulum Temiz’ belgesi verildi. Başarıyı yakalayan okullarımızı kutluyorum. Bu alanda çalışmalarımız devam edecek" dedi.