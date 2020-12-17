Alaşehir’de 25 okula ’Okulumuz temiz’ belgesi

Alaşehir’de Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokolle “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” kapsamında 25 okul belge almaya hak kazandı.

Bakanlık ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 25 okul ’Okulumuz Temiz’ belgesi almaya hak kazandı. Okullar yaklaşık bir yıldır yaptıkları çalışmalar sonunda, tarafsız denetçiler tarafından denetlendi. Denetlemeler sonunda 25 başarılı okul belgeyi almayı başardı.

Okulların başarı belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş’in de katıldığı törenle verildi. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol gereği, okullarımız, zaten yapmış oldukları temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürürlerken, böyle bir uygulama yapıldı. Okullarımız, sanki böyle bir değerlendirme yokmuş gibi çalışmalarını normal olarak sürdürürlerken, bazı istenen kriterleri de yerine getirdiler. Çalışmalar sonunda tarafsız denetçiler tarafından yapılan, denetimlerde 25 okulumuz bu başarıyı yakaladılar. Okullarımız kılavuza uygun çalışmalar yapılmış ve ’Okulum Temiz’ belgesi almak için başvurular yaptılar. Yapılan değerlendirmeler sonunda 25 okulumuzun başarıyı yakalaması, bizleri çok mutlu etti. Okullarımızın hijyen ve temizlik çalışmaları her zaman olduğu gibi, aynı şekilde devam edecektir. Emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyorum." dedi.