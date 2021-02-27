Alaşehir’de 10 bin 500 büyükbaş hayvan aşılanacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 10 bin 500 büyükbaş hayvana şap, çiçek ve brucella aşısı yapılacağı bildirildi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki 87 mahallede bulunan 10 bin 500 büyükbaş hayvana şap, çiçek ve brucella aşısı yapılacağı açıklandı. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner hekimleri tarafından başlatılan aşılama çalışmalarının nisan ayı sonuna kadar süreceği ve aşılamaların hayvan sahiplerinin damlarında yapılacağı kaydedildi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı güvenli bir hayvansal gıda tüketebilmeleri için, kurum olarak sürekli hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. Devlet olarak hayvancılığımızı yaşatmamız gerekmektedir. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz başta et ve süt gibi temel gıdalarımızı sağlıklı ve güvenli bir şekilde temin etmemiz gerekmektedir. İlçemiz genelinde 55 bin koyun, 10 bin 500 adet büyük baş hayvan bulunuyor. Bakanlığımız tarafından başlatılan yıllık çalışma çerçevesinde önce büyükbaş hayvanlarımız için aşılama çalışmalarımız başladı. Nisan ayı sonuna kadar tüm hayvanlarımızı aşılamış olacağız. Küçükbaş hayvanlarımız için de önümüzdeki günlerde aşılama çalışmalarına başlayacağız. Bu dönemde büyükbaş hayvanlara şap, çiçek ve brucella aşısı yapılacak. Hayvanlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalıklardan koruyabilmek için aşı yaptırtmamız gerekir. Aşılama çalışmasında kurumumuzda görev yapan veteriner hekimlerimiz bizzat hayvan sahiplerinin evlerine giderek aşılama çalışmalarını yapıyorlar. Hayvanlarımızı mutlaka aşılatmamız gerekiyor. Veteriner hekimlerimiz ziyarete gittikleri hayvan sahiplerine aşılamanın yanı sıra hayvanların bakımı, beslenmesi ve hayvan nakilleri konularında bilgilendirmeler de yapıyorlar." dedi.