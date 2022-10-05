Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla 2022-2023 eğitim/öğretim yılında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardımlar, yapılan protokolle Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’a teslim edildi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, konuyla ilgili Sarıgöl’de yaptığı açıklamada, "TOBB ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her zaman olduğu gibi eğitimin desteklenmesi noktasında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalıyoruz. Artık geleneksel hale gelen eğitim desteğimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Eğitim yardımlarımızı Alaşehir ve Sarıgöl ilçe milli eğitim müdürlüklerimize teslim ettik. Sarıgöl’de 80 ayakkabı, 30 mont, 70 okul çantası teslim ettik." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki ziyarette Meclis Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen de hazır bulundu.