Alaşehir jandarmasından çevrimiçi trafik eğitimi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından EBA üzerinden zoom bağlantısıyla Killik Şehit Hüdaverdi Özkan İlköğretim Okulu öğrencilerine çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

Alaşehir’de jandarma ekipleri tarafından pandemi nedeniyle verilemeyen trafik eğitimleri çevrimiçi İnternet üzerinden verilmeye başlandı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Çetin tarafından çevrimiçi olarak Alaşehir Killik Şehit Hüdaverdi Özkan İlköğretim Okulu öğrencilerine EBA üzerinden zoom bağlantısıyla video konferans şeklinde toplam 65 öğrenciye trafik eğitim semineri verildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Çetin tarafından öğrencilere verilen trafik eğitiminde yaya geçitleri, trafik ışıkları, trafik kazalarının yüzde 90’nının insan kaynaklı olduğu, diğer kaynaklı kazaların sadece yüzde 10 olduğu anlatıldı. Öğrenciler soru cevap yöntemiyle derse katılarak, derslere katkı sağladı. Jandarmanın çevrimiçi trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirtildi.