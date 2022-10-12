Alaşehir için birlikte çalışacaklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi arasında Alaşehir’in Uluderbent Mahallesi Bahçedere mevkiinde, tarımsal sulama sondajı noktasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü imzalayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu arasında tarımsal sulama sondajı noktasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda Alaşehir’e bağlı Uluderbent Mahallesi Bahçedere mevkiinde tarımsal sulama sondajı çalışması gerçekleştiriliyor. 180 metreye kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacak olan sondaj çalışmasının geriye kalan kısmını ise Alaşehir Belediyesi üstlenecek. İş birliği protokolü ile ilgili konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışma sonrasında su elde edilip kırsal mahallelerin sulamasının sağlanacağını belirtti. Kırsal kalkınmanın sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de protokolün hayırlı olmasını temenni etti.