Alaşehir festival ile coşacak

Alaşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu sene 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali programında Alaşehirliler 7 gün boyunca çeşitli yarışmalar ve konserlerle coşacak.

Bu sene 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivalinde her gün birbirinden ünlü sanatçıların katılacağı etkinliklerde Alaşehirliler yine meydanları dolduracak. Festivalde en güzel üzüm yarışması, kelter taşıma yarışması, masa tenisi, tavla, üzümlü lezzetler yarışması ve üzüm koşusu gibi etkinlikler yapılacak. Festival boyunca Sevgi Yolu üzerinde el sanatları, kadın üretici atölyeleri reyonları kurulacak. Ayrıca festival boyunca Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Çocuk Animasyon etkinlikleri yapılacak. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu yıl 4’üncüsünü kutlayacağımız Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivalini her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayacak olan festivalimiz, 5 Eylül Alaşehir’in kurtuluşuna kadar devam edecek. Yine birbirinden değerli sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Festival süresince değişik etkinlikler düzenleyerek, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız etkinliklerde rol almış, katılım sağlamış olacak. Amacımız vatandaşlarımızı günlük yaşamlarının stresinden biraz olsun uzaklaştırabilmek, sosyal ve kültürel etkinliklerde rol alarak kaynaşma ve dostlukları geliştirebilmek. Tüm vatandaşlarımızı festivale bekliyoruz." dedi.

Festivalde ilk gün ünlü şarkıcı Simge’nin sahne almasıyla başlayacak olan konserlerde sırasıyla Serkan Kaya, Devrim Seyrek-Berkan Çiftçi, Kibariye, Ceza, Gizem Çakmak-Kuşadası Kent Orkestrası ile devam edecek ve son konser Alaşehir’in kurtuluş günü olan 5 Eylül’de ünlü sanatçı Volkan Konak konseri ile sona erecek.