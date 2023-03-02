Alaşehir Belediye Meclisinde gündem: ’Deprem gerçeği’

Alaşehir Belediye Meclisi Mart ayı Olağan Toplantısı asrın felaketinden hayatını kaybeden 45 binden fazla vatandaş için yapılan saygı duruşu ile başlandı. Mecliste konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yapılacak etütler sonrası yeni imar planını oluşturacaklarını açıkladı.

Alaşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu’nda yapıldı. Toplantı öncesi 11 ilde yaşanan depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Meclis toplantısında konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün sözlerime nasıl başlayacağımı bilemiyorum, son verilen AFAD raporlarına göre 45 bin 89 vatandaşımızı kaybettik" diyerek meclisi saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşı okumaya davet etti.

"Kimse binalarına fazla kat beklemesin"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşan Ahmet Öküzcüoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun, ölenlere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem bölgesine yardım amacıyla çalışan tüm personelimize, yardımda bulunan vatandaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Deprem bölgesine yardım amacıyla Kahramanmaraş’a 16, Şanlıurfa’ya 1, Adıyaman’a 21, Adana’ya 1, Osmaniye’ye 2, Malatya’ya 1, Gaziantep’e 1 olmak üzere toplamda 89 araç gönderdik. Alaşehir’den giden araçlarımız deprem bölgesinden Alaşehir’e gelmek isteyen vatandaşlarımızı buraya getirdi. Alaşehir’e geçen haftaya kadar gelen vatandaş sayımız bin 117 idi, bu hafta bu sayı bin 500’lere çıkmıştır. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Alaşehir Belediyesi olarak önümüzdeki hafta ihalemiz var. Yaklaşık 130 tane sondaj çalışmamız olacak. 5 tane zemin etüt çalışmamız var. Bu çalışmalarla Alaşehir’in zemin etütleri ortaya çıkacak. Buna göre bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre yeni imar planlarımızı belirleyeceğiz. Çalışmalar sonucundaki raporlara göre bizim dönemimizde hep beraber caddelerimizi, sokaklarımızı belirleyecek kararları doğru bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Kimse bizden binaları için fazla kat beklemesin" dedi.

Toplantıda meclisin gündeminde olan 14 maddenin de görüşmeleri yapıldı.